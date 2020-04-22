Ракета Falcon 9 стартовала с группой спутников Starlink

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Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида). Компания SpaceX ведет на своем сайте прямую трансляцию.

Старт ракеты-носителя состоялся в 15:30 по времени Восточного побережья США (22:30 мск).

Ожидается, что ракета выведет на орбиту группу из 60 спутников.

18 марта состоялся предыдущий запуск группы спутников Starlink.

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