ФМБА поделилось предварительными результатами испытаний «Мефлохина» против COVID-19

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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России поделилось на своем сайте предварительными результатами клинических испытаний противомалярийного препарата «Мефлохин» в борьбе с коронавирусом.

В ходе исследований было установлено, что «Мефлохин» полностью блокирует развитие цитопатического действия коронавируса нового типа в концентрации 2 мкг/мл. Лекарство было испытано на 374 пациентах, у 78% из них после применения наблюдалась положительная динамика. Серьезных осложнений обнаружено не было.

Однозначный ответ относительно эффективности или неэффективности препарата ФМБА даст до 20 мая.

В России на данный момент зарегистрировано 57 999 случаев заражения коронавирусом, 513 умерли, 4 420 вылечились.

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