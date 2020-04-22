В Германии одобрили первое клиническое испытание вакцины против COVID-19
Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что разрешение было одобрено после тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата на вакцинацию.
«Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», — говорится в сообщении.
Известно, что в испытании примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.
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