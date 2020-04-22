В Германии одобрили первое клиническое испытание вакцины против COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/767/13022767/upload-2020-03-25T154327Z_1131627241_RC23RF98SQ2N_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-GERMANY-pic905-895x505-95018.jpg">

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха в Германии одобрил первое клиническое испытание вакцины против коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что разрешение было одобрено после тщательной оценки профиля потенциальной пользы и риска для кандидата на вакцинацию.

«Благодаря предварительным интенсивным научным консультациям с разработчиком препарата BioNTech, институт имени Пауля Эрлиха смог завершить процесс за четыре дня», — говорится в сообщении.

Известно, что в испытании примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 57 999 случаев заражения коронавирусом нового типа, в мире — 2,5 млн.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Британии вакцину от коронавируса начнут тестировать на людях 23 апреля

— Минздрав РФ закончит доклинические испытания вакцины от COVID-19 к лету

— В США проводят испытания более 70 методик лечения COVID-19