СМИ: власти Ливана одобрили законопроект о выращивании конопли в медицинских целях
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Парламент Ливана одобрил законопроект, который легализует выращивание конопли в медицинских целях, передает Naharnet.
По данным новостного портала, культивация конопли будет строго контролироваться.
Уточняется, что семена фермерам будут передавать фармацевтические компании. Размер участков для выращивания растения будет регулироваться.
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