Силиконовая грудь спасла от пули женщину в Канаде

Силиконовые имплантаты груди спасли жизнь женщины из Канады, сообщают хирурги одной из местных клиник. Необычный случай они описали в статье в журнале Plastic Surgery Case Studies.

30-летняя канадка шла по улице в Торонто, когда внезапно ощутила жар и боль в груди. Увидев у себя кровь, она бросилась в ближайшую больницу, где врачи диагностировали огнестрельное ранение и перевезли пациентку в соответствующее отделение.

Пуля застряла в нижней части грудной клетки, справа, под грудью. Она прошла через силиконовый имплантат левой груди, перевернула правый вверх ногами и сломала правое ребро.

Удалив имплантаты и очистив рану, врачи на всякий случай назначили пациентке антибиотики. Она достаточно быстро восстановилась, не столкнувшись ни с какими осложнениями.

Врачи отмечают, что без имплантатов ситуация была бы гораздо хуже — учитывая траекторию пули, она могла бы попасть в сердце, и женщина бы погибла на месте.

Это не первый такой случай, описанный в медицинской литературе, отмечают авторы. Они нашли описания как минимум четырех подобных происшествий, когда грудные имплантаты замедляли пулю, тем самым спасая жизнь.

Они даже проверили эффективность имплантатов в лаборатории и выяснили, что при определенных условиях они действительно способны повлиять на движение пули, замедляя ее или меняя траекторию.

Пациентке врачи рекомендовали не вставлять новые имплантаты по крайней мере в ближайшие полгода. Кто в нее стрелял, выяснить не удалось — полиция не смогла обнаружить следов преступника.