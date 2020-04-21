Китайские ученые назвали более агрессивные штаммы COVID-19

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Исследователи Чжэцзянского университета пришли к выводу, что патогенез у заболевания COVID-19 может различаться в зависимости от штамма его возбудителя, коронавируса SARS-CoV-2. Данные их работы содержатся на портале MedRxiv.

В эксперименте приняли участие 11 зараженных коронавирусом человек. Ученые изучили образцы штаммов вируса у каждого. Они проанализировали скорость проникновения в клетки человека, а также их воздействие на организм.

Как выяснилось, наиболее агрессивные мутации оказались такими же, как распространенные в Италии и Испании. Менее активные — такие же, как наиболее часто встречаемые в США.

Исследователи подчеркнули, что самые агрессивные штаммы возбудителя COVID-19 могут оказывать в 270 раз больше вирусной нагрузки, чем самые слабые штаммы.

Также они добавили, что слабость штамма не снижает риск смерти от коронавируса.

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