Ученый сообщил, что COVID-19 может жить на поверхностях предметов до трех суток

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Доктор медицинских наук, главный врач инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев заявил, что коронавирус нового типа может быть активным на поверхностях предметов до трех суток. Об этом сообщает телеканал «78».

Он констатировал, что COVID-19 передается не только воздушно-капельным путем. Врач отметил, что он достаточно стойкий и во внешней среде.

«Попав на поверхность, он сохраняется до трех суток. Если вы прикасаетесь к поверхности, после этого ваша рука попадает в глаза, на слизистую оболочку, вы можете тоже заразиться», — сказал Гусев.

По его мнению, такой контактный путь заражения «более актуален чем воздушно-капельный».

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