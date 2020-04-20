Ученые обнаружили необычные свойства кометы Борисова
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Ученые выяснили, что межзвездная комета Борисова сформировалась при очень низких температурах в далеких от звезды регионах. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.
Астрономы проанализировали химический состав кометы, благодаря телескопам ALMA и «Хаббл». Они обнаружили, что комета создалась не в Солнечной системе и не похожа на другие кометы. Она возникла где-то на окраинах чужой системы, вдали от звезды и при крайне низких температурах.
Комету 2I\Borisov открыл крымский астроном Геннадий Борисов 30 августа 2019 года.
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