Ученые обнаружили необычные свойства кометы Борисова

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Ученые выяснили, что межзвездная комета Борисова сформировалась при очень низких температурах в далеких от звезды регионах. Результаты исследования опубликовал научный журнал Nature Astronomy.

Астрономы проанализировали химический состав кометы, благодаря телескопам ALMA и «Хаббл». Они обнаружили, что комета создалась не в Солнечной системе и не похожа на другие кометы. Она возникла где-то на окраинах чужой системы, вдали от звезды и при крайне низких температурах.

Комету 2I\Borisov открыл крымский астроном Геннадий Борисов 30 августа 2019 года.

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