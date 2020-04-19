Обанкротившаяся OneWeb перечислила «Роскосмосу» основную сумму по контракту

Обанкротившаяся британская компания OneWeb перевела Роскосмосу основную сумму за ракеты-носители «Союз». Об этом гендиректор российской госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В июне 2015 года между компаниями Arianespace и OneWeb был заключен контракт на сумму порядка $1 млрд. В нем был прописан 21 пуск ракет-носителей «Союз» для отправки в космос 672 спутников OneWeb. С Байконура было запланировано девять пусков (два старта состоялись), с Восточного — шесть, а с Куру — шесть (один уже осуществлен).

По словам главы Роскосмоса, вопрос стоит не в деньгах, а в том, чтобы пуски были выполнены.

«Потому что, если пусков не будет, так или иначе мы будем нести определенные убытки», — пояснил Рогозин.

Он добавил, что госкорпорации сейчас не ясно, представится ли теперь возможность провести оставшиеся пуски. При этом там рассчитывают на то, что у британской компании появится инвестор, и в ближайшее время работа будет продолжена.

«Мы пока не понимаем, сможем ли мы осуществить еще десять пусков в интересах этой компании (в этом году. — прим. ред.)», — сказал Рогозин.

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