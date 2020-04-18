Ученые закончили разработку тест-системы на антитела к коронавирусу

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Российские ученые завершили работу над созданием тест-системы, которая позволит определять наличие у людей антител к коронавирусу. Об этом написал в Facebook заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов.

По его словам, тест позволяет не только выявить переболевших вирусом, но и установить людей, у которых есть высокая концентрация антител. В дальнейшем плазму таких людей можно будет использовать для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

«Мы видим, что у большинства наших доноров титр антител достаточно высокий и надеемся, что пока он будет сохраняться, это защитит их от повторного заражения», — добавил Ефимов.

Планируется, что вскоре начнутся клинические испытания разработанных тест-систем. Если результаты будут успешными, то начнется процедура их регистрации.

В настоящее время в России более 32 тыс. заразившихся коронавирусом, вылечились 2,5 тыс. пациентов, а умерли — 273.

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