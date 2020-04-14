Ученые из Китая определили лекарство, снижающее риск тяжелой пневмонии при коронавирусе

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Китайские исследователи определили лекарство, которое позволяет снизить риск развития тяжелой пневмонии при заболевании новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал medRxiv.

В ходе исследования они выяснили, что данного эффекта позволяет достичь прием адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии.

Адъювантные препараты являются дополнительными и призваны облегчить симптомы или оказать терапевтическое действие.

Данное исследование китайские ученые проводили с 17 января по 28 февраля 2020 года. Среди больных с гипертензией, принимающих адъювантные препараты ACEI и/или ARB, тяжелая пневмония развилась у одного пациента из 16. У принимающих другие аналогичные препараты тяжелая пневмония развилась у 16 из 49.

При этом, ученые также подчеркнули, что их результаты их исследования являются предварительными и требуют дополнительных исследований.