Ученые из Китая определили лекарство, снижающее риск тяжелой пневмонии при коронавирусе
Китайские исследователи определили лекарство, которое позволяет снизить риск развития тяжелой пневмонии при заболевании новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает портал medRxiv.
В ходе исследования они выяснили, что данного эффекта позволяет достичь прием адъювантных препаратов, назначаемых при гипертензии.
Адъювантные препараты являются дополнительными и призваны облегчить симптомы или оказать терапевтическое действие.
Данное исследование китайские ученые проводили с 17 января по 28 февраля 2020 года. Среди больных с гипертензией, принимающих адъювантные препараты ACEI и/или ARB, тяжелая пневмония развилась у одного пациента из 16. У принимающих другие аналогичные препараты тяжелая пневмония развилась у 16 из 49.
При этом, ученые также подчеркнули, что их результаты их исследования являются предварительными и требуют дополнительных исследований.