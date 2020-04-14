Мишустин назначил замминистра науки и высшего образования России
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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России. Об этом говорится на сайте правительства.
«Назначить Дружинину Елену Сергеевну заместителем министра науки и высшего образования РФ», — указано в документе.
Ранее Мишустин освободил Дмитрия Жуйкова от должности главы Департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства.
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