Мишустин назначил замминистра науки и высшего образования России

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Елену Дружинину заместителем министра науки и высшего образования России. Об этом говорится на сайте правительства.

«Назначить Дружинину Елену Сергеевну заместителем министра науки и высшего образования РФ», — указано в документе.

Ранее Мишустин освободил Дмитрия Жуйкова от должности главы Департамента обеспечения законопроектной деятельности правительства.

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