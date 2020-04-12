МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

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В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. Об этом российское внешнеполитическое ведомство написало на странице в Facebook.

«Напоминаем коллегам из Госдепартамента США, что первым человеком в космосе стал советский космонавт, его зовут Юрий Алексеевич Гагарин», — заявили в МИД.

Там добавили, что не упоминание об этом является дезинформацией и «подлым приемом эпохи пост-правды».

Ранее на русскоязычной странице Госдепартамента США появилось поздравление с Международным днем полета человека в космос, в котором не было сказано, кто был первым космонавтом.

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