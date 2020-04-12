Часть подготовки космонавтов к полету будет проводиться в Чечне
Часть предполетной подготовки космонавтов будет проводиться на территории Чеченской республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Чечня поддерживает связи с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, заявил Кадыров. По его словам, в настоящее время существует договоренность о проведении части предполетной подготовки космонавтов на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.
Кроме того, в 2019 году помощник главы Чеченской Республики Даниил Мартынов занимался вопросами реконструкции реактивного самолета ТУ-104, на котором летали и тренировались известные летчики-космонавты, добавил Кадыров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Российские космонавты с борта МКС поздравили с Днем космонавтики
— Путин вышел на связь с космонавтами на МКС
— Путин потребовал сохранить лидерство РФ по пилотируемым полетам в космос