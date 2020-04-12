Часть подготовки космонавтов к полету будет проводиться в Чечне

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Часть предполетной подготовки космонавтов будет проводиться на территории Чеченской республики, сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Чечня поддерживает связи с Центром подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, заявил Кадыров. По его словам, в настоящее время существует договоренность о проведении части предполетной подготовки космонавтов на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Кроме того, в 2019 году помощник главы Чеченской Республики Даниил Мартынов занимался вопросами реконструкции реактивного самолета ТУ-104, на котором летали и тренировались известные летчики-космонавты, добавил Кадыров.

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