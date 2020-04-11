Россия и США создали рабочую группу по космосу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/778/12847778/Depositphotos_30826529_l-2015-pic905-895x505-90468.jpg">

Москва и Вашингтон договорились создать рабочую группу по космосу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«Пока не сформирован состав группы, мы находимся на стадии согласования повестки дня, то есть тематики, по которой пойдет работа», — рассказал Рябков.

Ранее о возможности создания группы говорил замгоссекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ракеты, спутники, телескопы: как коронавирус бьет по космосу