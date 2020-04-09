Ученые из Сибири направили Мишустину предложения по разработкам против COVID-19

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Сибирское отделения РАН совместно со специализированными бизнес-структурами направили премьер-министру России Михаилу Мишустину пакет предложений по готовым к внедрению разработкам для борьбы с острыми инфекциями, в том числе с COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя СО РАН, академика Валентина Пармона.

Он отметил важность консолидации научно-образовательного потенциала Сибири для создания эффективных средств защиты населения от острых инфекций.

По его словам, разработки, направленные главе правительства, уже можно применять против инфекций.

«В процессе создания находится центр компетенций по островирусным инфекциям», — сказал Пармон, отметив, что и там будут проводиться определенные работы.

Среди специалистов будут химики, медики, биологи, вирусологи, а также те, кто занимается практической медициной.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 8 672 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,3 млн.

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