Подавляющий коронавирус за два дня препарат нашли ученые из Австралии

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Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение коронавируса нового типа в клетках, установили ученые австралийского университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне. Результаты их исследования приводятся в издании Antiviral Research.

Одна доза ивермектина привела к снижению вирусной РНК в клеточных культурах на 93% спустя 24 часа и более чем на 99% спустя 48 часов, указано в публикации. При этом в ходе исследования не был выявлен токсичный эффект от препарата.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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