МИД России: указ Трампа о добыче ресурсов на Луне вызывает непонимание

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Распоряжение президента США, разрешающий американским компаниям добычу ресурсов на Луне и других небесных телах, вызывает непонимание, сообщается в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу», – говорится в комментарии.

Кроме того, российский МИД обращает внимание на решение властей США опубликовать данное распоряжение в момент, когда усилия всего мира направлены на борьбу с пандемией коронавируса нового типа.

МИД также ссылается на Договор по космосу от 27 января 1967 года, устанавливающий недопустимость национального присвоения космического пространства.

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