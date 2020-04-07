Песков назвал неприемлемыми любые попытки приватизации космоса

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал указ главы США Дональда Трампа о коммерческом использовании ресурсов Луны, передает корреспондент «Газеты.Ru»

По его словам, это решение необходимо изучать, основываясь только на юридических подходах.

Песков добавил, что приватизация космоса в тех или иных формах неприемлема. При этом пресс-секретарь отметил, что затрудняется сказать, можно ли указ Трампа расценивать как попытку приватизации космоса.

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, что позволяет администрации Соединенных Штатов противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе, в том числе, говорится, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

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