Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий американским компаниям вести разработку полезных ископаемых на Луне и других небесных телах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц», — говорится в указе.

Кроме того, в указе содержится положение, что космическое пространство не является всеобщим достоянием человечества, и на него будут распространяться права частной собственности.

«Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», — указывается в документе.

В указе также подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.В связи с этим главе Госдепартамента предписывается противодействовать любым попыткам рассматривать это соглашение, как «отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право».

Новая американская программа по освоению Луны предполагает высадку астронавтов на поверхность небесного тела не позднее 2024 года. Первая часть программы — непилотируемый полет должен состояться во второй половине 2020 года.

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