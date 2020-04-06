Ученые рассказали об аномально большой озоновой дыре над Арктикой

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Гигантская озоновая дыра, образовавшаяся над Арктикой затянется к середине апреля, передает Европейское космическое агентство.

Площадь озоновой дыры, которая наблюдается в настоящее время над Арктикой, составляет около 1 млн кв км.

Специалисты связывают ее появление с необычными атмосферными условиями, в частности, с морозными температурами в стратосфере, что привело к резкому падению уровня озона.

Поясняется, что озон в стратосфере защищает жизнь на Земле от ультрафиолетовых лучей солнечного света. Над Антарктидой озоновая дыра ежегодно формируется осенью и держится 3-4 месяца. Однако сейчас это явление гораздо масштабнее наблюдавшихся ранее.

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