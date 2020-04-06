Девять сотрудников предприятий «Роскосмоса» заразились COVID-19

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у девяти сотрудников предприятий госкорпорации обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, все заболевшие находятся на лечении.

Рогозин также уточнил, что всего в отрасли работает около 200 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 6 343 случая заражения коронавирусом нового типа, в мире — свыше 1,2 млн.

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