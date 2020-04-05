Российский телескоп зафиксировал пробуждение «молчавшей» 25 лет черной дыры
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Российская астрофизическая космическая обсерватория «Спектр-РГ» обнаружила пробуждение «молчавшей» 25 лет черной дыры в центре Галактики. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Институт космических исследований (ИКИ) РАН.
Речь идет о черной дыре 4U 1755-338. В 1996 году она «замолчала» и с тех пор не проявляла признаков активности.
Астрофизики ИКИ предполагают, что начало новой вспышки от этой черной дыры связано с возобновлением притяжения на нее вещества с рядом находящейся обычной звезды.