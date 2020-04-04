В июне Россия начнет испытания вакцины от коронавируса на людях
Российский государственный центр «Вектор» в апреле закончит испытывать вакцину от коронавируса на животных и в июне приступит к тестированиям на людях, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов телеканалу »Россия-1».
Максютов пояснил, что сейчас разрабатываются 26 вакцин на основе шести технологических платформ. Лучшие варианты пройдут доклинические исследования, а затем клинические тестирования на людях.
В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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