В июне Россия начнет испытания вакцины от коронавируса на людях

<img src="//img.gazeta.ru/files3/383/13034383/Depositphotos_347256154_l-2015-pic905-895x505-99994.jpg">

Российский государственный центр «Вектор» в апреле закончит испытывать вакцину от коронавируса на животных и в июне приступит к тестированиям на людях, рассказал гендиректор центра Ринат Максютов телеканалу »Россия-1».

Максютов пояснил, что сейчас разрабатываются 26 вакцин на основе шести технологических платформ. Лучшие варианты пройдут доклинические исследования, а затем клинические тестирования на людях.

В России коронавирусом заразились 4731, скончались 43 человека.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Это расизм»: вакцину от COVID-19 предложили испытать в Африке

— На мышах сработало: первый шаг к вакцине от коронавируса

— Опубликованы первые результаты тестов вакцины от COVID-2019