Американские ученые опровергли миф о коронавирусе

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Ученые из США опровергли данные о том, что люди, заболевшие ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом, говорится в отчете исследования Медицинского центра Стэнфордского университета.

Согласно предварительному анализу, примерно каждый пятый с COVID-19 также инфицируется другими респираторными вирусами. Также в рамках исследования было установлено, что примерно 1 из 10 человек, у которых проявляются симптомы ОРВИ и у которых впоследствии был диагностирован респираторный вирус, коинфицирован также коронавирусом нового типа.

Полученные данные опровергают предположение о том, что люди не могут заразиться COVID-19, если у них уже есть другой тип вирусного респираторного заболевания, подчеркивается в отчете.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом свыше 784 тыс. человек, при этои выздоровели более 165 тыс. пациентов, а погибли — 37 781.

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