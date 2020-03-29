Американский биолог высоко оценила российский препарат от коронавируса
Противомалярийный препарат «Мефлохин», включенный российскими врачами в схему лечения коронавирусной инфекции нового типа, эффективен в борьбе с заболеванием и менее токсичен, чем его аналоги, заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Препараты хлорохинового ряда, в числе которых мефлохин, показали себя как наиболее действенные в ходе клинических испытаний на пациентах в Китае и во Франции, отметила биолог. При этом она подчеркнула, что выбранный в России мефлохин обладает меньшей токсичностью, чем его аналоги, то есть вызывает меньше побочных эффектов.
28 марта Федеральное медико-биологическое агентство представило лекарство для лечения коронавируса на основе противомалярийного препарата мефлохина.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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