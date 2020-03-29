Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн рассказал, когда в России будет всплеск заражения коронавирусом. Об этом сообщает НСН.

«Думаю, пика заболеваемости можно ждать через месяц, может, немного больше. В России пандемия идет медленно», — заявил он.

Эксперт отметил, что месяц назад в Италии тоже все «выглядело несерьезно», однако сейчас там значительная катастрофа.

По его словам, ограничительные меры, которые были введены в России, могут положительно повлиять на темпы распространения коронавируса.

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