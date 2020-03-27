Ученые связали цвет волос с продолжительностью жизни человека

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Специалисты из Кембриджа провели исследование и узнали, есть ли взаимосвязь между цветом волос человека и продолжительностью жизни. Научные материалы опубликовал журнал Nature Communications..

Исследовав ДНК нескольких сотен тысяч добровольцев, ученые пришли к выводу, что половое созревание наступает раньше у людей с темным цветом волос. Ранее исследования подтверждали, что чем младше у человека наступает пубертат, тем выше риск развития ряда заболеваний, например, болезней сердечно-сосудистой системы и некоторых типов диабета.

Также ученые предположили, что цвет волос и половое созревание связаны через одну из желез головного мозга, которая вырабатывает гормоны, влияющие, как на пигментацию, так и на взросление человека.

«Понимание биологических механизмов, лежащих в основе таких изменений, является важным шагом к пониманию того, почему более ранние сроки полового созревания неразрывно связаны с более высоким риском возникновения заболеваний в позднем возрасте», — говорится в исследовании.

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