Итальянские врачи рассказали о влиянии климата на распространение коронавируса
Итальянские врачи выяснили, что климатические условия не влияют на распространение коронавируса, пишет Il Giornale.
По словам вирусолога Роберто Буриони, с наступлением тепла все респираторные заболевания передаются меньше, а попадающие в воздух частицы слюны испаряются быстрее, но это едва ли повлияет на нынешнюю ситуацию.
Специалист считает, что в борьбе с коронавирусом эффективны только ограничительные меры, уже введенные государствами.
К аналогичным выводам пришли ученые из Миланского университета Бикокка, Римского университета III, а также университета Кьети-Пескара. Они сравнили количество заболевших COVID-19 людей в Ухане, Ломбардии и Венето и не обнаружили взаимосвязи их числа с климатическими условиями в данных регионах.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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