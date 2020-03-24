Психолог посоветовала, как не сойти с ума во время самоизоляции

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Есть несколько способов, как не сойти с ума и не поссориться с близкими, находясь в самоизоляции дома. О них рассказала в интервью радио Sputnik практикующий психолог Наталья Инченко.

По ее словам, люди, вынужденно находясь друг с другом без возможности побыть наедине с собой, могут столкнуться с трудностями. Ситуация обостряется еще и из-аз коронавирусной инфекции. Поэтому, во-первых, нужно переключать свое внимание с человека на еще что-то, например, хобби, обучение, сериалы или книги. Во-вторых, нужно выделить пространство для себя. В-третьих, можно найти с находящимся рядом человеком какое-то общее увлечение или занятие.

«Это может быть что угодно, вплоть до совместного просмотра фильма или приготовления блюда», – объяснила Инченко.

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