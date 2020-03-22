Россия вывела на орбиту более 30 спутников связи OneWeb

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин уведомил, что свыше 30 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что таким образом, миссия была успешно завершена.

«Всего выведено на орбиту 34 спутника», — написал Рогозин.

Ранее стало известно, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М» и 34 британскими спутниками начала полет.

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