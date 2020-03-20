В Роспотребнадзоре сообщили о начале испытания вакцины против коронавируса

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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, специалисты начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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