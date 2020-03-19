Найдена альтернатива медицинской маске

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Иммунолог-инфекционист Георгий Викулов рассказал, как можно самостоятельно сделать аналог медицинским маскам, которые в последнее время практически невозможно найти в России, сообщает радио Sputnik.

По его словам, идеальная медицинская маска должна состоять из четырех слоев. Если ее нет, то можно сделать временную защиту из марли. «Из бинта можно сделать временную маску, что бывает в военно-полевых условиях» — отметил Викулов.

Также при нахождении в окружении кашляющих и при отсутствии средств защиты он советует закрыть лицо шарфом. Он уточнил, что такие методы работают не более двух часов.

Кроме того, доктор напомнил о возможном заражении через слизистые, поэтому призвал защищать глаза и надевать специальные медицинские очки. «Заражение происходит при попадании в дыхательные пути или на слизистые оболочки», — резюмировал иммунолог-инфекционист.

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