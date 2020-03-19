В Оксфорде разработали выявляющий COVID-19 за полчаса тест
Ученые из Оксфордского университета разработали тест на выявление коронавируса, который покажет результат всего за полчаса. Об этом сообщает Techcrunch.
Отмечается, что этот тест работает в три раза быстрее обычного и создан из относительно простых технических составляющих. Обычный тест на определения заражения дает результаты в течение двух часов. Кроме того, как утверждают его создатели, тест может выявить пациентов, зараженных коронавирусом, даже на ранних стадиях инфекции.
«Это самый быстрый современный метод распознавания COVID-19», — говорится в материале.
Новые тесты уже были проверены с использованием реальных клинических образцов вируса в больнице Китая.
Так как это технология была создана недавно, то до ее утверждения для широкого использования потребуется еще некоторое время.
Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 212 тысяч. При этом смогли вылечиться 84 200, а погибли — 8835.
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