В Оксфорде разработали выявляющий COVID-19 за полчаса тест

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Ученые из Оксфордского университета разработали тест на выявление коронавируса, который покажет результат всего за полчаса. Об этом сообщает Techcrunch.

Отмечается, что этот тест работает в три раза быстрее обычного и создан из относительно простых технических составляющих. Обычный тест на определения заражения дает результаты в течение двух часов. Кроме того, как утверждают его создатели, тест может выявить пациентов, зараженных коронавирусом, даже на ранних стадиях инфекции.

«Это самый быстрый современный метод распознавания COVID-19», — говорится в материале.

Новые тесты уже были проверены с использованием реальных клинических образцов вируса в больнице Китая.

Так как это технология была создана недавно, то до ее утверждения для широкого использования потребуется еще некоторое время.

Согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире превысило 212 тысяч. При этом смогли вылечиться 84 200, а погибли — 8835.

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