Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии

Российский и американский математик Григорий Маргулис и профессор Еврейского университета в Иерусалиме Гилель Фюрстенберг стали лауреатами Абелевской премии, говорится на сайте организаторов премии.

Абелевскую премию также называют Нобелевской премией математиков.

Награда составляет 7,5 млн норвежских крон ($834 тыс.).

Маргулис родился в 1946 году в Москве. Он является доктором физико-математических наук, научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН, профессором Йельского университета. В 2005 году получил премию Вольфа, в 1996-м — премию Лобачевского. В 2001 году Маргулис был избран членом Национальной академии наук США, с 2012 года является действительным членом Американского математического общества.