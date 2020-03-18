ЦПК: Россия не допустит попадания коронавируса на МКС

Россия как единственная отправляющая экипажи на орбиту страна приняла жесткие меры для недопущения проникновения коронавируса нового типа на Международную космическую станцию (МКС), заявил заместитель начальника медицинского управления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Владимир Матвеев. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, новые члены экспедиции, которые должны отправиться на МКС 9 апреля с космодрома Байконур, будут помещены на строгий карантин, отметил Матвеев. Он пояснил, что карантин предусматривает отмену всех общественно значимых встреч с участием экипажа, общение с космонавтами будет возможно лишь через стекло.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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