Диетолог объяснила популярность гречки у россиян во времена катаклизмов

Гречневая крупа всегда была популярна у россиян во времена, когда в стране падал курс рубля или существовала угроза эпидемии. Диетолог Светлана Титова объяснила сайту «Доктор Питер» причину востребованности именной этой цельнозерновой крупы.

Немаловажным фактором популярности гречки является ее срок годности. По ГОСТу, она может храниться 15 - 20 месяцев, однако мало кто знает, что после вскрытия упаковки ее нельзя использовать по истечению четырехмесячного срока.

Кроме того, гречка содержит полноценный аминокислотный состав белка: 8 из 8 незаменимых аминокислот, в том числе аргинин и гистидин. Также эта крупа является диетическим продуктом.

«Ее можно употреблять практически с любым другим продуктом: мясом, овощами, соусами и даже использовать в десертах, если перемолоть в муку», — добавила диетолог.

По ее словам, к употреблению этой крупы нет никаких противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости.

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