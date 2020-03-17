Роскосмос подтвердил перенос празднования Дня космонавтики из-за коронавируса

Роскосмос подтвердил перенос празднования Дня космонавтики на осень из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как отмечается, традиционный праздничный концерт будет перенесен на осень этого года.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.

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