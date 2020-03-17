Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Праздничные мероприятия планируют перенести с 12 апреля на 4 октября, в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли (космический аппарат стартовал в 1957 году). По словам источника, такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой.

«Массовые мероприятия и приезд иностранных гостей (перенесут. — «Газета.Ru») с 12 апреля на 4 октября 2020 года», — подчеркнул источник.

По последним данным, в России заразились коронавирусом уже 93 человека и четверо — выздоровели. Всего в мире число зараженных превысило 180 тысяч человек, вылечиться смогли почти 80 тысяч, а погибли — 7 082.

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