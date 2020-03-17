Стала известна дата запуска первого российского аппарата на Луну

Руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что запуск российского аппарата «Луна 25» намечен на 1 октября 2021 года, передает РИА «Новости».

По его словам, резервной датой запуска является 30 октября 2021 года.

«Название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», — сказал Митрофанов.

Как известно, последний запуск отечественного аппарата «Луна-24» на Луну произошел в 1976 году.