Врач сравнил эффективность разных видов градусников

Врач-кардиолог, доцент лечебного факультета ПМГМУ имени Сеченова Антон Родионов сравнил эффективность ртутных, электронных и инфракрасных термометров, передают «Известия».

«Ртутные термометры пора отправить на свалку истории», — заявил специалист, напомнив, что при повреждении из них выливается токсичная ртуть.

По мнению Родионова, для домашнего измерения вполне годятся электронные термометры. Погрешность в таких градусниках не превышает 0,2–0,3°С, что, как отмечает врач, для домашних измерений не играет роли.

Специалист также сообщил, что тепловизоры менее точны, чем электронные термометры, но лучше подходят для быстрых массовых измерений.

Данные советы врач дал на фоне вспышки в мире коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Студентам будут мерить температуру на входе в здания российских вузов