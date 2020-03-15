В Петербурге открыли мемориальную доску академику Алферову

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В Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски выдающемуся физику, академику Российской академии наук, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, памятный знак установлен на выходящем на Петровскую набережную фасаде дома на Мичуринской улице, дом 1, где ученый жил с 2001 по 2019 года.

Жорес Алферов умер 1 марта 2019 года в возрасте 88 лет от острой сердечно-легочной недостаточности. 15 марта 2020 года — 90 лет со дня рождения академика.

Жорес Алферов был единственным из проживающих в последнее время в России лауреатов Нобелевской премии по физике, написал более 500 научных работ. Алферов занимал пост вице-президента Российской академии наук с 1991 до 2017 года. С 2002 года он возглавлял Санкт-Петербургский физико-технологический научно-образовательный центр РАН. С 2009 года центр был преобразован в Санкт-Петербургский академический университет — научно-образовательный центр нанотехнологий РАН, в котором Алферов стал ректором. Кроме того, он был депутатом всех созывов Госдумы с 1995 года.

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