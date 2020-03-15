В России появится новый космический корабль на базе «Орла», чтобы заменить «Союз» и «Прогресс», пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«На следующей неделе Роскосмос начнет разрабатывать техническое задание под этот космический аппарат. После завершения этой работы станут понятны остальные параметры аппарата, и начнется разработка эскизного проекта», — сказал источник.

Он отметил, что корабль будет легче «Орла» и станет использоваться в лунной программе.

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