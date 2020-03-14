Определены тяжелые последствия после коронавируса

Китайские медики установили, что заразившиеся коронавирусом пациенты даже после выздоровления могут страдать из-за проблем с легкими, пишет газете South China Morning Post со ссылкой на правление больничных учреждений Гонконга.

Выводы основаны на обследованиях 12 вылечившихся от вируса людей. По словам главы центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн, выздоровевшие начинают задыхаться при быстрой ходьбе. Кроме того, у некоторых после выздоровления было диагностировано снижение функции легких на 20%-30%. Кроме того, анализы результатов компьютерной томографии легких девяти пациентов выявили повреждение внутренних органов.

Планируется, что пациенты с ухудшением функции легких продолжат наблюдаться у медиков и пройдут физиотерапию. Доктор Цзэн подчеркнул, что медикам еще предстоит узнать, насколько долгосрочный эффект оказывает заболевание на человека даже после его излечения.

Заключая, он отметил, что в Гонконге планируют провести клинические испытания нового препарата, первоначально разработанного для лечения лихорадки Эбола, однако медики хотят посмотреть насколько он эффективен при лечении коронавируса.

По последним данным, в России на данный момент зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в мире заразились более 143 тысяч человек, погибли — 5388.

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