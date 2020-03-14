Россия и Китай хотят создать совместную базу на Луне

Россия и Китай обсуждают возможность совместной работы при создании баз на Луне, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

В настоящее время переговоры ведутся на уровне двухсторонней рабочей группы, отметил источник. По его данным, рассматриваются варианты создания совместной базы или рядом стоящих лунных баз.

Предполагается, что основой для проекта станут посадочные аппараты, которые Россия и Китай намерены отправить на Луну в ближайшие годы.

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