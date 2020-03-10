Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения «некачественных комплектующих», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.

В ходе проверок качества комплектующих были выявлены несоответствия одному из проверяемых параметров, отметин Варочко. Он добавил, что было принято решение заменить несоответствующие стандартам комплектующие и отложить запуск до конца мая 2020 года.

Изначально первый в текущем году пуск «Протона-М», который должен вывести на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103», был запланирован на 31 марта.

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