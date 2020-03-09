Корабль Dragon доставил на МКС конфеты

Грузовой корабль SpaceX Dragon прибыл на Международную космическую станцию. Он доставил 20-ю партию оборудования и угощений, сообщает AP.

Корабль стартовал в американской Флориде в пятницу, 6 марта. На борту корабля находился груз, весом почти две тысячи кг. Внутри было оборудование, а также сладости для находящихся на МКС членов экипажа.

«Конфеты, грейпфрут и помидоры», — говорится в сообщении.

Планируется, что корабль останется в орбитальной лаборатории на месяц, прежде чем вернется на Землю с научными образцами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВКС России сообщили, что 12 лет следят за потерявшейся в космосе сумкой

— Илон Маск собрался отправить на Марс миллион человек к 2050 году

— На МКС сломались все туалеты