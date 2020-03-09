Корабль Dragon доставил на МКС конфеты
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Грузовой корабль SpaceX Dragon прибыл на Международную космическую станцию. Он доставил 20-ю партию оборудования и угощений, сообщает AP.
Корабль стартовал в американской Флориде в пятницу, 6 марта. На борту корабля находился груз, весом почти две тысячи кг. Внутри было оборудование, а также сладости для находящихся на МКС членов экипажа.
«Конфеты, грейпфрут и помидоры», — говорится в сообщении.
Планируется, что корабль останется в орбитальной лаборатории на месяц, прежде чем вернется на Землю с научными образцами.
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