Ученый заявил, что Земля продолжит искать сигналы инопланетян

Несмотря на закрытие проекта, который позволял всем желающим исследовать полученные радиосигналы из космоса, поиск внеземного разума продолжится. Об этом заявил РИА «Новости» ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов.

По его словам, один проект, направленный на изучение внеземного разума, был закрыт. Однако есть альтернативные программы.

Ученый отметил, что поиском инопланетян продолжат заниматься ученые мира. По его мнению, пока таких попыток было немного, да и сами методы поиска сигналов были неправильными.

Ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что нет никаких доказательств того, что инопланетяне существуют.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Илон Маск отказался верить в инопланетян

— Россияне испугались испытания ракеты «Тополь»

— Ученые показали модель Земли глазами инопланетян