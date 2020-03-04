Ученого из Петербурга не пустили в Румынию без объяснения причин

Власти Румынии отказались пускать в страну приехавшего выступить в Российском центре науки и культуры (РЦНК) российского ученого Алексея Умнова-Денисова. Причина отказа неизвестна, сообщил ТАСС российский посол в Румынии Валерий Кузьмин.

Российский ученый из Санкт-Петербурга изучал вопрос о золотых табличках из румынского города Синаи. В Румынию он поехал, чтобы поделиться с коллегами результатами исследований, однако его не пустили в страну, рассказал дипломат.

Уточняется, что проблемы с въездом возникли при прохождении ученым паспортного контроля в бухарестском аэропорту.

«Мы были очень удивлены, так как всего за несколько дней до этого он получил визу», — добавил Кузьмин.

В румынском МИД позднее кратко аргументировали поступок с формулировкой, что ученому было отказано в соответствии «с суверенными правами, осуществляемыми румынским государством, обсуждению и объяснению оно не подлежит».

В связи со случившимся российское посольство направило в министерство иностранных дел Румынии ноту «глубокого разочарования».

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