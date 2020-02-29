Boeing признался в некорректных испытаниях Starliner

Компания Boeing признает факт некорректного проведения испытаний космического корабля Starliner перед первым испытательным полетом, сообщает The Washington Post со ссылкой на руководителя программы Boeing Starliner Джона Малхолланда.

Компания приняла решение сократить тестирование программного обеспечения Starliner и не провела должную проверку на соответствие критически важной системы ключевого оборудования, заявил Малхолланд. Он отметил, что тестирование было проведено с использованием компьютерной системы с дефектами.

Руководитель заверил, что Boeing намерена провести модернизацию методов проверки, а также проанализировать код программного обеспечения. Он также подчеркнул, что данные проблемы не были связаны с финансовыми затратами.

Первый испытательный полет корабля состоялся в декабре 2019 года. В рамках полета в беспилотном режиме Starliner должен был доставить на Международную космическую станцию грузы для астронавтов, однако из-за технических неисправностей не смог пристыковаться и после 48 часов на орбите вернулся на Землю.

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